Patricia Bullrich recibirá a Nahuel Gallo en el Senado

La senadora Patricia Bullrich encabeza este jueves una reunión con el gendarme Nahuel Gallo en su despacho de la Cámara Alta. El encuentro se pautó para las 15:15, marcando la primera cita formal entre ambos tras el regreso del efectivo al país el pasado lunes.

Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela, rompió el silencio este miércoles en una conferencia de prensa desde el Edificio Centinela. Durante ese contacto con los medios, el gendarme describió las condiciones de su reclusión en el centro de detención El Rodeo 1.

"Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad", afirmó Nahuel Gallo. Sobre el lugar donde estuvo cautivo, el efectivo fue contundente: "No es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica".

Además, el gendarme relató la situación de otros detenidos en el país caribeño. "Los presos políticos están esperando ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas", añadió Gallo.

Por su parte, Bullrich reveló detalles sobre las horas previas a la liberación, cuestionando el manejo de la información durante el operativo. "

El Gobierno sabía de la liberación de Gallo, pero luego perdió contacto e información y en el medio se realizó una operación secreta sin dar el conocimiento al Estado argentino", sostuvo la legisladora.

La exministra de Seguridad también recordó las gestiones iniciales para su retorno: "Las gestiones para liberar a Gallo nosotros las hicimos desde el primer segundo. De esto no estábamos al tanto".

Bullrich detalló la incertidumbre vivida la noche en que el gendarme abandonó la prisión: "A las nueve y media de la noche se lo llevaron de la cárcel. Los presos gritaban: 'Se llevaron al argentino'. Estuvo en un lugar de contrainteligencia. Nadie sabía dónde estaba".

Sobre el estado físico del efectivo al aterrizar en Ezeiza, la senadora señaló: "Ahora va a haber que cuidarlo, que estaba bastante flaco". En sus redes sociales, Bullrich completó el recibimiento con un mensaje directo: "Nahuel, bienvenido a casa. 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista. Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices"