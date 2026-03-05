Francia autoriza el uso temporal de sus bases en el Golfo a los aviones de EE.UU.

Francia ha autorizado el uso de sus bases militares en el Golfo a los aviones de guerra norteamericanos, según informó un portavoz del ejército francés al canal de telvisión LCI. "En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, la presencia de sus aeronaves ha sido autorizada temporalmente en nuestras bases, según el citado portavoz.

"Estas aeronaves contribuirán a la protección de nuestros socios en el Golfo", precisó la misma fuente militar, dos días después del discurso televisado del presidente Emmanuel Macron en el que recalcó que las misiones militares francesas en la zona serán "estrictamente defensivas".

El anuncio se produjo horas después de una conversación telefónica entre Macron y Donald Trump a última hora del miércoles, el primer intercambio entre ambos líderes tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. El visto bueno al uso "temporal" de las bases francesas se interpreta como una posible mayor implicación en el conflicto de Francia, que también ha enviado al Mediterráneo al portaaviones Charles de Gaulle.

La principal presencia militar francesa en la zona es la base de Camp de la Paix en Dhafra, cerca de Abu Dhabi, creada en el 2009 como parte de un acuerdo de defensa mutua entre Francia y Emiratos Arabes. La base fue atacada por drones iraníes durante el pasado fin de semana. Los impactos provocaron un incendio en un hangar y causaron daños materiales, pero no víctimas.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, informó al inicio de esta semana que la incorpotación de los cazas Rafale estacionados en la base a misiones de vigilancia y protección del espacio áereo en la inmediaciones de la base. Los aviones franceses han interceptado aparentemente varios drones iraníes desde entonces.

Seis empleados extranjeros, pakistaníes y nepalíes, resultaron heridos el jueves precisamente por una lluvia de escombros causada tras las intercepción de un dron iraní en una zona industrial conocida como ICAD 2 en Abu Dhabi.

Francia cuenta también con una base en su ex colonia de Yibuti, en el cuerno de Africa, una de las mayores instalaciones militares francesas fuera del país, con 1.500 soldados estacionados regularmente y un contingente aéreo. Unos 600 soldados franceses se encuentran desplegados por otra parte en Irak, como parte de la así llamada Operación Chammal.

El presidente Macron recalcó en su discurso televisado que su prioridad es la protección de los 400.000 ciudadanos franceses que viven en la zona del Golfo. El Gobierno francés ha establecido ya un puente aéreo para el traslado a París de la población más vulnerable.

En una conversación telefónica con el primer ministro Benjamin Netanyahu, reclamó abiertamente que Israel "se abstenga de una incursión terrestre en Líbano" y calificó la situación en el país como "muy precoupante".