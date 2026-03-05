El duelo ante Güemes se jugará al final de la 1°rueda

La fecha 4 de la Primera Nacional, que debía disputarse entre el 2 y el 8 de marzo, fue reprogramada para el mes de junio debido al paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino.

Leandro Gracián dirigirá a Quilmes. Tras la salida de Grelak, el exDT de Deportivo Madryn asumió en el cargo ayer.

En este marco, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Club Atlético Güemes de Santiago del Estero se jugará al término de la primera ronda del certamen.

Es importante destacar que el lobo jujeño reaparecerá en las canchas el 15 de marzo, en el estadio "23 de Agosto", cuando reciba a Club Atlético Colegiales por la fecha 5.

Luego, el equipo visitará a Club Atlético Tristán Suárez el 21 de marzo, en la localidad bonaerense de Ezeiza, en el marco de la sexta jornada del campeonato 2026.

Por otro lado, en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la programación de la séptima jornada de la Primera Nacional, la cual corresponde a la fecha interzonal del campeonato.

Uno de los clásicos que se va a jugar es el salteño, que protagonizarán Gimnasia y Tiro y Central Norte. Dicho compromiso se llevará a cabo el domingo 29 de marzo, a las 17.30, en el "Gigante del Norte". Por el momento, sin público visitante.

Va a ser la primera vez que se el Albo y el Cuervo se enfrenten en la segunda categoría, luego de haberse visto las caras anteriormente en divisiones menores del Ascenso.

En este arranque de torneo, el Millonario ganó los tres partidos y es el puntero de la Zona B con puntaje ideal. Por su parte, el Azabache sufrió dos derrotas (ambas de visitante) y un empate.

Por último, el "Superclásico del Ascenso" comienza a tomar forma. En las últimas horas se conoció el día tentativo para el esperado cruce entre Nueva Chicago y All Boys, correspondiente a la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional. El encuentro se disputaría el domingo 29 de marzo en el estadio de Nueva Chicago, donde el "torito" hará de local ante su clásico rival.