Celis se instala en Perú para el Sudamericano

El sábado y domingo en Ilo, Perú, se desplegará el Campeonato Internacional del Pacífico ABA donde estará presente el boxeador jujeño Agustín Celis. El púgil buscará un nuevo título Sudamericano luego de los 2 logrados en 2025 y lo hará desde las 9 en el Coliseo Víctor Raúl Carbajal Carrera.

En su diálogo con diario El Tribuno de Jujuy contó que "estoy a full en la preparación, gracias a Dios fui invitado. La gente de Perú se sintió a gusto con mis anteriores presentaciones en dos ciudades diferentes donde pude ganar en 66kg y 64kg, pero ahora nos comprometimos a bajar una categoría que es 60 kg. Realmente es un nuevo desafío".

En otro tramo confesó que "me vengo preparando hace casi 2 meses, con intensos entrenamientos a doble turno y a full con la dieta, me costó bastante y fue muy duro, hubo noches que quería abandonar todo, es difícil y se ve que mi organismo estaba acostumbrado a 64kg. Por la noches trabajo. Estoy haciendo preparación física, salgo a las 7 de la mañana a correr, vuelvo desayuno, descanso, almuerzo y a las 15 voy al gimnasio hasta las 18 con mucho más sparrings y también guanteando con mis compañeros amateurs y profesionales. Me siento bien, fuerte, mental, física y espiritualmente".

Al final admitió que "nunca peleé en 60 kg, pero me tengo toda la fe y quiero hacer todo lo posible en traer ese cinturón a casa. Con la ayuda de mí nutricionista y sponsor lo pudimos hacer de una manera muy responsable. Lo que si se me complicó bastante porque me cambiaron la fecha y tuve que mantener el peso 15 días más, pero por algo pasan las cosas".