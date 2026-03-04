Pichetto propone un frente de centro, capitalista y productivo junto a Cristina Kirchner

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reveló que en la reunión que mantuvo con la ex presidenta Cristina Kirchner coincidieron en “la necesidad” de construir de cara a las elecciones de 2027 “un frente nacional”, con características parecidas “a lo que construyó Lula para enfrentar a Bolsonaro” en Brasil.

Pichetto, quien visitó a la ex mandataria en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, explicó que un frente de esas características debería sumar “a todos los partidos democráticos del centro nacional que pueden confluir en un programa que tiene que ser capitalista y productivo.

“Nada de un esquema viejo de intervencionismo, de Estado presente y toda esa ‘paparruchada’ que ya fracasó y forma parte de una estética vieja”, afirmó el titular del bloque de Encuentro Federal en declaraciones periodísticas.

El legislador dijo que “fue una reunión fraternal en la que hablamos del presente y del futuro, no del pasado” y puntualizó que hacía “más de 10 años” que no se reunía con la actual presidenta nacional del PJ “después de haber trabajado juntos durante 20 años”.

“El peronismo necesita una propuesta capitalista, productiva, por el centro, que dé previsibilidad y garantías a los inversores y los agentes económicos. Por ejemplo, no se pueden impulsar ideas peligrosas que impliquen que en un solo movimiento un dólar que vale 1.500 pase a valer 3.000”, explicó.

En ese marco pidió “un debate profundo” como se hizo en los ‘80 con la renovación” impulsada por Antonio Cafiero, Carlos Menem, José Manuel De la Sota y Carlos Grosso, y que implicó “salir de un modelo autoritario para pasar a un modelo democrático y ser un partido del sistema”.

“El armado debe ser con todos y no tener prejuicios”, dijo y sostuvo: “El peronismo tiene que hablar de cosas simples y que le lleguen a la gente. Hoy hay que hablar de la defensa de la industria nacional y hacer todo lo contrario a lo que hace el Presidente”.