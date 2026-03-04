Fuerzas de Arabia Saudita derribaron tres misiles iraníes

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó esta noche que derribó tres misiles de crucero en las inmediaciones de la ciudad de Al-Kharj, en el sexto día de la guerra en Medio Oriente, iniciada luego de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

"Tres misiles de crucero fueron interceptados y destruidos fuera de la ciudad de Al-Kharj", señaló el Ministerio de Defensa en un posteo de la red social X.

Asimismo, y según el comunicado oficial, los sistemas de defensa aérea lograron neutralizar los proyectiles antes de que alcanzaran zonas habitadas o infraestructuras estratégicas en esa ciudad, ubicada a unos 85 kilómetros al sureste de Riyad, la capital.

Este episodio se produjo pocas horas después de un ataque sobre la embajada estadounidense en Arabia Saudita, perpetrado con drones procedentes de Irán, aunque causó daños menores en la sede diplomática.

Arabia es uno de los aliados históricos de Estados Unidos, y por lo tanto está expuesto a cualquier represalia de las fuerzas iraníes, cuyas autoridades ya amenazaron con seguir atacando distintas embajadas del gobierno de Washington, especialmente en la región donde actualmente se desarrolla el conflicto.