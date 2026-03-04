18°
4 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

GNL
Pichetto
Caso Kim Gómez
tucuman
alto comedero
Jujuy
voluntariado
Mundial 2026
Seguridad
Abra Pampa
GNL
Pichetto
Caso Kim Gómez
tucuman
alto comedero
Jujuy
voluntariado
Mundial 2026
Seguridad
Abra Pampa

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Policías retirados y familiares piden mejoras salariales

Los presentes exigen aumentos en los haberes y plantean la necesidad de actualizar los ingresos frente al contexto económico actual.

Miércoles, 04 de marzo de 2026 20:11

Efectivos policiales retirados, junto a familiares de integrantes de la fuerza provincial, se congregan en la Plaza Belgrano para reclamar una recomposición salarial.

La manifestación se desarrolla en plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno, donde los presentes exigen aumentos en los haberes y plantean la necesidad de actualizar los ingresos frente al contexto económico actual.

Hace unas horas, referentes de policías retirados de San Pedro, Libertador General San Martín, La Quiaca, Palpalá y San Salvador de Jujuy mantienen una reunión con el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando García Álvarez.

Durante el encuentro, los representantes entregan un petitorio formal en el que detallan sus demandas y solicitan respuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD