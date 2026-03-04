17°
TEMAS

Cristian Rivarola
voley
La Esperanza
Adriano Morone
San Pedro
Capital jujeña
El Tribuno de Jujuy
Ricardo Dionisio
Humahuaca
Yuto
Deportes

Yuto recibió capacitación en deporte adaptado

Estuvo a cargo del equipo de la Secretaría de Deportes de la provincia articulado con la comuna local.

Miércoles, 04 de marzo de 2026 00:00

En la localidad de Yuto se desarrolló una importante capacitación de Deporte Adaptado y Deporte Paralímpico. Fue organizado por el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes ante un buen marco de participantes.

Estuvo presente el equipo de la Coordinación Educacional y Médica del Deporte, se trataron diversos temas en las instalaciones del Complejo Deportivo "fue una capacitación sobre deporte adaptado y deporte paralímpico destinado a familiares de los deportistas, profesores, entrenadores, estuvieron presentes los padres, las madres, personal de salud del municipio", apuntó Aldana Noseda.

La idea de esta importante jornada fue "comenzar a reactivar el núcleo de la localidad de Yuto con el deporte adaptado, por lo tanto luego de las detecciones y relevamientos que se desarrollaron durante el programa Verano On, comenzamos a trabajar en territorio con políticas deportivas públicas concretas que permitirá el desarrollo de nuestros niños, niñas, jóvenes con discapacidad crecer", detalló.

La Coordinadora Educacional y Médica del Deporte, remarcó la importancia de tomar como punto de referencia a la localidad de Yuto, ya que se sumaron a la capacitación profesores, entrenadores y personal de salud de otras comunas cercanas como ser El Talar, Vinalito, El Bananal, Caimancito.

A lo largo de la jornada se trabajaron distintas disciplinas deportivas como ser hockey adaptado, fútbol para ciegos, bocha adaptada, paraatletismo, clasificación funcional, y fue articulado con la municipalidad local.

Los disertantes fueron Carlos Visuara, Ángel Gómez y Aldana Noseda "tratamos además conceptos de integración e inclusión como política de estado real, algo que a través del Secretario de Deportes Luis Calvetti, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, se viene ejecutando desde hace un par de años con el importante acompañamiento del Gobernador Carlos Sadir".

Por último, anunció que próximamente estarán dando a conocer nuevas fechas sobre las capacitaciones en deporte adaptado y deporte paralímpico, ya que la idea es continuar desarrollando estas actividades en toda la provincia, brindando herramientas para a través del deporte desarrollar las diversas disciplinas deportivas.

 

