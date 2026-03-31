Hoy aumentó el GNC en Jujuy

Marzo cierra con una nueva actualización de precios que impacta de lleno en el bolsillo de los conductores jujeños. Desde este martes 31 de marzo, el gas natural comprimido (GNC) experimentó un incremento que llevó su valor a $999 por metro cúbico en las estaciones de servicio de la provincia.

La suba representa un salto considerable si se tiene en cuenta que en los últimos días el combustible se comercializaba a $844, lo que implica una diferencia superior a los $150 en apenas una semana. La medida, que ya comenzó a aplicarse en los surtidores, genera preocupación entre los usuarios que encontraron en el GNC una opción más económica frente a la nafta.

El sector más afectado es el de los trabajadores del volante, como taxistas y remiseros, además de conductores particulares que utilizan este sistema para reducir sus gastos diarios. En tanto, desde el sector no descartan que puedan registrarse nuevos ajustes en las próximas semanas, en línea con las constantes actualizaciones en los precios de la energía que se vienen dando a nivel nacional.