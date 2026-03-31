Anne Hathaway y Meryl Streep visitaron Casa Azul de Frida Kahlo

Las reconocidas actrices Anne Hathaway y Meryl Streep llegaron a México para promocionar el tan esperado estreno de la secuela de El Diablo viste a la moda. En un evento de prensa realizado en la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, ambas compartieron momentos con sus seguidores y participaron en entrevistas con medios locales.

El evento tuvo lugar el pasado lunes 30 de marzo, donde las actrices realizaron un recorrido exclusivo por el emblemático sitio dedicado a la célebre pintora. Posteriormente, ofrecieron una charla moderada por Martha Debayle.

En esta ocasión, Meryl Streep deslumbró con un traje monocromático rojo, complementado con gafas de sol y un toque especial: una pequeña flor roja que evocaba a Frida Kahlo. Por su parte, Anne Hathaway optó por un conjunto negro que incluía una falda de flecos y un cinturón dorado en forma de ojo, que atrajo todas las miradas, además de accesorios de Bulgari.

La siguiente parada en su recorrido fue el famoso Museo Anahuacalli, donde el evento no solo reunió a las aclamadas actrices, sino que también convocó a varios diseñadores mexicanos, modelos y figuras de la industria de la moda, quienes presentaron un espectáculo en su honor.

Un total de 20 diseñadores de alta costura se inspiraron en la película El Diablo viste a la moda 2 para crear prendas que desfilaron frente a las protagonistas, destacando la creatividad y el talento local.

Para esta ocasión, Anne Hathaway se lució con un vestido de dos piezas de lentejuelas rojas, ceñido al cuerpo y con una falda acampanada asimétrica, perteneciente a la última colección de Stella McCartney. Meryl Streep, en tanto, optó por un look de la casa de moda Schiaparelli, luciendo un vestido camisero azul marino perlado, con botones dorados y un cinturón maxi que complementaba su estilo.