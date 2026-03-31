Bajan más del 5% las facturas de gas en abril

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó este lunes en el Boletín Oficial una serie de resoluciones que aprueban los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural por redes en todo el país.

Las principales resoluciones, como la 371/2026 y 372/2026, alcanzan a distribuidoras clave del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como Metrogas S.A. y Naturgy Ban, aunque la medida se extiende a otras prestadoras regionales.

Los nuevos valores comenzarán a regir a partir del 1° de abril de 2026 e incorporan la actualización del Precio Anual Uniforme (PAU) expresado en pesos por metro cúbico, junto con los mecanismos de bonificaciones focalizadas del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Esto busca mayor transparencia en la facturación y un mejor control por parte de los usuarios.

La medida se enmarca en el esquema de segmentación vigente y en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que prevé ajustes mensuales consecutivos. Para los usuarios residenciales sin subsidios de Metrogas, por ejemplo, los valores en la categoría R1 (menor consumo) rondarán los $3.824 en CABA y $4.416 en el conurbano, mientras que en categorías de mayor consumo (como R4) pueden superar los $90.000 mensuales según el nivel de uso.

Las distribuidoras deberán publicar los cuadros tarifarios actualizados en medios de circulación masiva dentro de sus áreas de concesión durante al menos tres días y notificar a los subdistribuidores. El ajuste forma parte del proceso de recomposición tarifaria impulsado por la Secretaría de Energía, que busca equilibrar los costos del sistema con la sostenibilidad financiera de las empresas, en un contexto de gradual reducción de subsidios.

Los nuevos cuadros tarifarios impactarán directamente en las boletas que lleguen durante el mes de abril. Los usuarios podrán consultar los valores exactos según su distribuidora, categoría de consumo y nivel de subsidio en los sitios oficiales del Enargas y de cada prestadora.