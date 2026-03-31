Legisladoras por los derechos de las mujeres

Diputadas de los bloques políticos en la Legislatura de Jujuy, suscribieron un compromiso orientado a fortalecer el trabajo legislativo en favor de las jujeñas. El acuerdo se produjo durante el Encuentro "Diferentes voces con una misma agenda por los derechos de las mujeres".

Participaron las legisladoras Patricia Ríos, María Agostini, Mariela Ortiz, Gisel Bravo, Mirian Burgos, Angélica Castillo, Adelma Torres, Alejandra Mollón y María Teresa Ferrín (del Frente Jujuy Crece), Noemí Isasmendi, Daniela Vélez, Claudia Sánchez Cantaberta y Verónica Valente (PJ) y Alicia Sosa (Primero Jujuy), coincidiendo en consolidar una agenda que trascienda las diferencias partidarias.

Además, acordaron avanzar en una agenda legislativa consensuada, institucionalizar el diálogo entre los bloques y fortalecer la articulación con la sociedad civil, con el objetivo de promover políticas públicas que reduzcan brechas y amplíen derechos.

Pusieron en valor el rol de las mujeres en la política, destacando la responsabilidad de abrir camino a nuevas generaciones, visibilizar problemáticas como la violencia política de género y garantizar el acompañamiento entre pares. En ese marco, se coincidió en que el espacio debe consolidarse como un ámbito permanente de trabajo que permita construir respuestas colectivas ante las demandas sociales.

Ríos valoró el encuentro como un paso concreto hacia la construcción de consensos y señaló que se trató de una convocatoria amplia, porque "más allá de las distintas miradas o proyectos políticos, cuando haya un derecho vulnerable de las mujeres, nos van a encontrar unidas".

En esa línea, remarcó la importancia de avanzar en una agenda con contenido real: "Queremos armar una mesa comprometida, que trabaje para fortalecer los derechos de cada una de las jujeñas".

Ponderó que uno de los principales acuerdos fue el trabajo territorial conjunto: "No queremos que sea solo un mensaje, sino que tenga contenido", y afirmó que ese contenido implica estar presentes en cada lugar donde haya una necesidad. La defensa de los derechos de las mujeres debe consolidarse como una política de Estado, reafirmando el compromiso de la Legislatura".