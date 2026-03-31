Ganó Sebastián Soler

Con la participación de casi 100 jugadores, se desarrolló con éxito el 54º torneo de golf Abierto de Jujuy "Copa Macro" en las instalaciones del Palpalá Golf Tenis Club. El certamen tuvo jugadores de Santiago del Estero, Tucumán (Jockey Club de Tucumán y de La Corona Golf Club), de Salta (Salta Polo Golf Club y Jockey Club de Salta) y de Jujuy (La Esperanza Golf Club y del club anfitrión) que durante dos días jugaron en un campo impecable.

Se celebró la Asamblea Anual de la Federación de Golf del Noroeste Argentino, con los 16 clubes de provincias de la región.

Al final el torneo, los participantes e invitados especiales pudieron disfrutar de un servicio de catering proporcionado por el sponsor principal. Banco Macro, también aportó los premios para las distintas categorías, llevó varios productos para sortear entre los participantes.

Los premiados en las distintas categorías fueron en categoría damas: 1° Alejandra Voss de Santiago del Estero Golf Club y 2° Mariela Scramoncin del Palpalá Golf Tenis Club. Últimos 18 hoyos Gabriela Lokman del Palpalá Golf Tenis Club.

En caballeros, en categoría 25 al máximo: 1° Ramiro López Bustos (p) del Santiago del Estero Golf Club y 2° Pablo Quinteros del Palpalá Golf Tenis Club. Últimos 18 hoyos Marcelo Villanueva del Palpalá Golf Tenis Club.

En la categoría 17 a 24: 1° Nicolás Rioja de La Esperanza Golf Club y 2° Juan Martearena del Palpalá Golf Tenis Club. Últimos 18 hoyos Marcelo Malnatti del Palpalá Golf Tenis Club.

En la categoría 10 a 16: 1° Yamil Manzur del Palpalá Golf Tenis Club y 2° Ricardo Bracamonte del Palpalá Golf Tenis Club. Últimos 18 hoyos Matías Paredes del Palpalá Golf Tenis Club

En la categoría 0 a 9: 1° Federico Nazario del Palpalá Golf Tenis Club y 2° Javier Hinojo del Palpalá Golf Tenis Club. Últimos 18 hoyos Juan Manuel Soler del Palpalá Golf Tenis Club.

Campeón absoluto del torneo con el mejor score sin hándicap Sebastián Soler del Palpalá Golf Tenis Club.

Premios especiales: mejor long drive Damas Gabriela Lokman del Palpalá Golf Tenis Club. Mejor approach Damas: Rosario Cornejo del Salta Polo Golf Club.

Mejor long drive caballeros: Sebastián Soler del Palpalá Golf Tenis Club.

Mejor approach caballeros: Daniel Méndez del Palpalá Golf Tenis Club.

Laguneada: equipo integrado por Diego Pantaleón, Alejandro Massa y Daniel Méndez.

Además, en el marco del torneo Abierto de Jujuy se celebró la Asamblea Anual de la Federación de Golf del Noroeste Argentino, que reúne a 16 clubes de las provincias de la región. En su transcurso se aprobó la memoria, balance y demás documentación contable y se produjo la elección de autoridades, siendo reelecto como presidente Francisco Landívar del Jockey Club de Tucumán, resultando además electo secretario Juan Manuel Soler del Palpalá Golf Tenis Club.