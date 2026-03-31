Diputados del PJ mediarán en conflicto surgido en Tilcara

Vecinos del barrio Ospu en Tilcara representados por Rosa Vega, recurrieron a los legisladores provinciales del PJ por una solución al conflicto, generado por el asentamiento de cuatro familias en un espacio verde que poseen en el sector habitacional.

La situación surgida a fines del año pasado lejos de solucionarse, se intensificó y con mayor perjuicio. Al no lograr una respuesta favorable del municipio, al que acusan de permitir la toma ilegal del terreno, es que recurrieron a los diputados.

"La señora intendenta Sonia Pérez prometió que nos ayudaría, pero nunca conseguimos una respuesta favorable. Como si fuera poco, por orden de ella las cuatro familias ahora están en el espacio verde, o sea que lo loteó para que vivan ahí", acusó Vega.

En diciembre del año pasado se produjo el asentamiento, en esa oportunidad las familias adujeron que tenían papeles otorgados por la Provincia, "hablamos con la intendenta pero no pudimos lograr nada. Entonces recurrimos a los concejales", David Cardozo y Tristán Mamaní, quienes le acompañaron en la Legislatura.

Pérez "nos dijo que esas familias necesitaban donde vivir y que hicieron los papeles en Jujuy para poder estar ahí, pero con los concejales evitamos que se quedaran y construyeran, porque ya habían alambrado todo. Ellos hablarán con el gobierno para que desocupen el terreno, pero ahora otra vez volvieron a ocuparlo", prosiguió.

Para contrarrestar el avance de las familias asentadas allí, los vecinos del sector decidieron también acampar en el espacio verde, generándose una tensión permanente por defender lo que dicen les pertenece.

Pérez "días atrás nuevamente se presentó en el barrio para decirnos que las familias tienen que estar ahí porque la Provincia ya les autorizó", y a las otras familias que también se presentaron para ocupar el terreno "les dijo que las iba a ubicar por distintas partes".

Las personas que intentaron asentarse en ese sector "nos dijeron que tienen necesidad para vivir y las entendemos, pero aquí tenemos una vecina que hace dos años presentó los papeles solicitando un terreno y hasta ahora no le dieron respuesta", se quejó Vega.

Actualmente "las cuatro familias que se asentaron primeramente volvieron a alambrar todo el terreno" que era utilizado "como una plaza con juegos que nos entregó la intendenta. Ahora pusieron alambre de púa, han parado palos e hicieron un obrador, ya tiraron áridos y están trabajando para hacer las paredes".

Además de reunirse con los legisladores Martín Fellner, Daniela Vélez, Verónica Valente y Noemí Isasmendi, los ediles Cardozo y Mamaní estuvieron en la Dirección de ordenamiento territorial planteando la situación generada en Tilcara.

"Lo peor de todo es que la intendenta Pérez generó esto, acá nos dimos con que ella entregó los papeles y que pidió el terreno para darle a las familias sabiendo que nosotros lo utilizábamos como un espacio verde y para que jueguen los chicos. Ahora veremos que podemos lograr porque hay una denuncia de por medio", aseguró Vega luego de obtener el respaldo de los diputados.