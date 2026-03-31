Detenidos con droga en una carnicería y armas en una casa

Luego de la investigación en una causa relacionada a amenazas con armas de fuego, efectivos policiales allanaron dos inmuebles y secuestraron pasta base de cocaína para la venta, un rifle, una pistola, dos revólveres, municiones, teléfonos celulares y dinero. Los procedimientos se desarrollaron en una casa de la ciudad de Palpalá y en una carnicería de la 30 Hectáreas de Alto Comedero, en la capital jujeña.

Las inspecciones en las propiedades se llevaron adelante el pasado viernes, durante una investigación penal preparatoria de una causa relacionada a amenazas con armas de fuego.

Por esa razón, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas 2, a cargo de Emilio Gurrieri, ejecutó un primer allanamiento en una vivienda de la ciudad de Palpalá.

En ese contexto, fueron hallados un revólver y tres armas de aire comprimido, entre ellas un rifle, además de teléfonos celulares. Todos elementos que se incautaron para la continuidad de la investigación.

No obstante, se desarrolló otro allanamiento por la misma causa penal, en este caso en una carnicería del sector de las 30 Hectáreas de Alto Comedero, con la participación del fiscal de la Unidad Especializada en Narcomenudeo, Sebastián Ruiz. Además trabajaron los integrantes de las Brigadas de Investigaciones de Alto Comedero y de Narcotráfico, de la Unidad Regional 7.

Así fue cómo en ese local comercial fueron encontrados cartuchos de distintos calibres y sustancias en "piedras" dentro de varios envoltorios. Por esa razón, el personal de Narcotráfico se encargó de la prueba química sobre lo hallado, lo cual permitió saber que se trataba de clorhidrato de cocaína y/o pasta base. Además, al ser pesada se comprobó que eran 325 gramos de la droga.

En la continuidad del operativo, también fue incautado un teléfono celular, dinero y elementos para el fraccionamiento de la sustancia ilegal, en lo que era un punto de venta de estupefacientes en una carnicería.

De esta manera, en el marco de la investigación penal preparatoria por la causa relacionada a amenazas con armas de fuego, fueron detenidos dos hombres y en total se incautó un arma de fuego, tres de aire comprimido, los 325 gramos de pasta base, teléfonos celulares, dinero y los elementos para fraccionar las "piedras". Finalmente, con estas pruebas las Fiscalías intervinientes van a continuar con las pesquisas.