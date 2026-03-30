“El tirador tenía problemas familiares" dijo el ministro de educación de Santa Fe

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, participó de la conferencia de prensa posterior al hecho y admitió la conmoción que atraviesa a toda la comunidad educativa. “Es muy difícil poner en palabras la situación que estamos atravesando, más aún cuando sucede en el ámbito escolar. Tenemos la profunda convicción de tratar de entender lo que acaba de suceder”, expresó.

En ese marco, el funcionario señaló que el agresor no tenía antecedentes que permitieran anticipar una situación de esta gravedad. Según explicó, el joven cursó allí el nivel inicial, primario y secundario, y hasta el momento no surgieron elementos dentro de la institución que hicieran sospechar un desenlace de este tipo. No obstante, Goity indicó que se investiga una situación intrafamiliar compleja que involucraría a su entorno más cercano. “El tirador tenía problemas familiares. Sabemos que ha habido una situación del ámbito privado muy delicada, que atravesaba a su madre y a su familia, y es un dato sobre el cual estamos trabajando”, sostuvo.

Además, confirmó que no habrá actividad escolar durante los próximos días y pidió responsabilidad a la hora de abordar públicamente el caso. “Sabemos que van a surgir múltiples interpretaciones, por eso apelamos a la sensibilidad de todos para tratar este tema. Nos atraviesa como escuela, nos genera muchísimas incertidumbres y dudas. Es algo que no tiene antecedentes en la provincia de Santa Fe, y diría que también en la República Argentina. Estamos poniendo todos los recursos del Estado para hacer el acompañamiento que corresponde”, remarcó.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, aseguró que no existía hasta el momento ningún pedido de intervención previo vinculado al agresor. En la misma línea, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, confirmó que las clases fueron suspendidas por tres días mientras avanza la investigación. “Esto nos tiene que llevar a la reflexión. Pasó en la escuela, pero también es un reflejo de la sociedad y una responsabilidad de los adultos que trabajamos estos temas”, afirmó.

Finalmente, Goity insistió en que aún es prematuro sacar conclusiones y remarcó que todas las hipótesis serán analizadas. “La adolescencia es una etapa de tránsito difícil. No podemos descartar situaciones, aunque a priori no parecía haber un cuadro crítico que pudiera derivar en algo tan extremo como lo que vivimos. Vamos a trabajar, a ponernos a disposición y a contener todas las hipótesis, pero cuesta explicar una situación de esta magnitud”, concluyó.