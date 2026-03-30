Nuevos sabores en Lola M

¿Qué novedades pueden encontrar hoy los clientes en la carta y cómo se renueva la propuesta gastronómica a lo largo del año?

A fin del año pasado cambiamos varios platos de nuestra carta, una entrada, cinco principales (dos ensaladas, uno de carne, uno de pastas y uno de pescado) y además dos postres.

Ahora con el cambio de estación, realizaremos otras modificaciones, para acompañar no sólo a los productos de temporada, sino también al paladar de los clientes, incorporando platos más acordes a la temporada otoño – invierno.

En Lola M Resto hacemos nuestros platos pensando en las materias primas que tenemos en la provincia, ya que hemos revalidado (y sigue vigente) el Sello CocinAR, una sello de calidad del Ministerio de Turismo de Nación, en el cual, entre otras directrices, se nos solicita que usemos productos de todas las regiones.

Es así que tenemos carnes de la puna, vegetales de la quebrada y valles, hortalizas y frutas del ramal y los valles y también pescados de nuestros diques.

Aprovechamos las fechas conmemorativas y patrias para hacer menús acordes, como el 25 de Mayo o el 09 de Julio. En esos casos, los menús constan de tres pasos, como promoción especial, pero pueden ser consumidos en forma separada también.

Asimismo les recordamos a nuestros clientes que contamos con menú ejecutivo compuesto por un plato principal con más de 10 opciones para elegir, postre o café y una bebida. El mismo se encuentra disponible de martes a viernes al mediodía y por la noche, martes y miércoles solamente.

Los clásicos de jueves y viernes:

Los jueves a la noche y viernes en ambos turnos, además de toda nuestra carta, ofrecemos a los clientes distintas variedades de sushi en 8, 16 o 32 piezas de maki sushi y de uramaki, incluyendo opciones con salmón y langostinos. Además tenemos nigiri –con salmón y langostinos-, geisha –con salmón ahumado y palta-, y el especial frito, que consta de 8 piezas.

¿Qué beneficios o propuestas diferenciales ofrece Lola M Restó para encuentros sociales, almuerzos de trabajo o reuniones familiares?

Para estos encuentros las opciones son diversas y podemos coordinarlo con el cliente. Por ejemplo, se les puede armar previamente un menú reducido con o sin entrada, pero con cuatro platos principales a elección en el momento del servicio, lo cual reduce tiempos de elaboración, sobre todo considerando la cantidad de personas de este grupo, ya sea laboral o familiar.

La otra opción, es que el cliente elija con anticipación todo el menú y nos lo informan, así todo nuestro plantel sabe previamente cual menú deberá servirse y para cuantas personas a la vez.

Asimismo, les recordamos que en aquellos casos que festejen un cumpleaños, y deseen traer una torta, pueden hacerlo sin inconvenientes, sólo les pedimos nos avisen cuando reserven mesa.

Por último, les informamos a todos nuestros clientes, que disponemos de un salón ubicado en planta baja del edificio, Salón Rosado, en el cual se pueden realizar reuniones privadas, ya sean laborales o de familia y disfrutar allí de los platos de LOLA M. Esta opción tiene un costo adicional por tratarse de un espacio exclusivo y deberá coordinarse previamente por disponibilidad, ya que además pueden realizarse cursos y actividades que no involucren al restaurant, pero sí a nuestra otra unidad de negocios, SYRAH Catering & Eventos.

Para mayor información pueden seguir nuestras redes: IG @lolamresto y facebook LOLA M JUJUY.

Cel: 388-4041845