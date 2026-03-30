Detuvieron al sujeto que robó la pizzería en barrio San Pedrito

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que se concretó la detención del presunto autor de un robo con arma de fuego perpetrado en un local gastronómico de la capital jujeña. Se trata de un hombre identificado con las iniciales C.N.E., oriundo de la provincia de Buenos Aires y con antecedentes por delitos contra la propiedad.

El hecho tuvo lugar el pasado 22 de marzo, alrededor de las 00:50, en una pizzería ubicada sobre avenida Almirante Brown al 1600, en el barrio San Pedrito. Según la investigación, el sujeto ingresó al local portando un arma de fuego y, bajo amenazas, sustrajo la suma de 200 mil pesos para luego huir.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, con la intervención del ayudante fiscal. En el marco de las tareas investigativas, personal de la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones realizó múltiples medidas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios, lo que permitió identificar al presunto autor.

Días atrás, producto de la rápida intervención, el hombre fue detenido en la vía pública y permanece alojado a disposición de la fiscalía interviniente, donde continúan las actuaciones correspondientes.