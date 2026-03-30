Destacan la gestión de recursos

Actores del sector de la construcción se mostraron preocupados por las consecuencias sociales y laborales que trae aparejada la paralización de la obra pública nacional desde hace dos años. La poca actividad de Vialidad Nacional en Jujuy, "perjudica a la familia obrera, constructores y proveedores locales", alertó el diputado provincial Ramón Neyra.

En este contexto, reivindicó la política de inversión en obra pública dispuesta por el gobernador Carlos Sadir, resaltando que "más de 300 trabajadores están activos en distintos frentes" e hizo especial referencia a "las nuevas licitaciones en curso".

"La obra pública provincial muestra señales de recuperación desde hace tiempo, con varios proyectos en ejecución que permiten sostener el empleo", afirmó.

Dijo también que "una de las principales fuentes de mano de obra está en Alto Comedero, donde se construyen siete complejos habitacionales que suman 288 módulos. "Tenemos cerca de 300 obreros, lo que representa un ingreso directo para unas 300 familias y a este proyecto se suman las Torres de Luján y un emprendimiento en el barrio Norte", detalló.

Por otro lado, el legislador recalcó el inicio de nuevas obras, como ser un plan de 445 viviendas en El Carmen, en Perico y San Pedro, que significará ampliar la oferta laboral en distintos puntos de la provincia.

"Ya comenzó la construcción de un acceso clave en Alto Comedero, frente a la Federación Gaucha. La obra, a cargo de la empresa Misa, tiene un plazo estimado de un año y ocho meses y se perfila como un proyecto estratégico para mejorar la conectividad en la zona", indicó y señaló que "a esto se suma la proyección de nuevas iniciativas impulsadas por la provincia, que gestiona financiamiento del Banco Mundial para obras como el canal Alvarado, la construcción de puentes y la mejora de la ruta 66, actualmente en licitación. También -prosiguió- se prevé trabajos sobre la ruta 1, eje clave del Corredor Bioceánico".

Con este escenario, Neyra subrayó que el sector "se mantiene expectante por la continuidad y ampliación de la obra pública en Jujuy" y finalmente consideró que "esta política es decisiva para garantizar empleo en Jujuy".