AFA ratificó el paro del fútbol

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió mantener la suspensión de la novena fecha del Torneo Apertura 2026 y de todas las categorías profesionales. Esta medida de fuerza surge en el marco de un conflicto entre la conducción del organismo y la Justicia federal por presuntas irregularidades fiscales. La decisión política ya está tomada y este fin de semana no habrá actividad oficial en ninguna de las divisionales organizadas por la entidad de Ezeiza.

Fuentes dirigenciales confirmaron que la postura institucional es firme a pesar de las diversas opiniones internas. El anuncio formal se terminará de definir tras una reunión clave que se llevará a cabo este mediodía en el predio de Ezeiza. Allí se concentrarán los principales directivos para oficializar el cese de actividades en la Liga Profesional.

El encuentro contará con la presencia de los 30 representantes de los clubes de la máxima categoría. Los dirigentes tienen como prioridad avanzar en la reprogramación de la jornada que quedó en suspenso. Se busca minimizar el impacto en el calendario deportivo frente a la incertidumbre que genera el proceso judicial.

Sobre la mesa de discusión ya existen tres alternativas concretas para recuperar la fecha 9 del campeonato. Las opciones que se barajan son el miércoles 18 de marzo, el miércoles 22 de abril o el miércoles 13 de mayo. Cada institución deberá expresar su preferencia para intentar alcanzar un consenso general en las próximas horas.

La AFA ya notificó formalmente a los presidentes de los clubes sobre estos posibles escenarios. Ahora resta que cada entidad analice su propio calendario de competencias internacionales antes de dar una respuesta. Se espera que el nuevo cronograma quede definido antes de que finalice la jornada en el predio deportivo.