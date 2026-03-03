Vélez triunfó en La Plata

Vélez Sarsfield se impuso ayer como visitante por 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del encuentro lo convirtió el delantero Florián Monzón a los 13 minutos del segundo tiempo.

En un duelo por lo más alto del grupo A del campeonato local, el "Fortín" impuso condiciones, mantuvo la regularidad y se quedó con tres puntos clave que le permitieron afianzarse como líderes de la clasificación.

Tras una serie de rebotes, Monzón se quedó con la pelota dentro del área, la alejó de su pie derecho para acomodarse y sacó un remate que el arquero uruguayo Fernando Muslera no consiguió detener.

Con este resultado, los de Liniers se distanciaron en la cima de la Zona A con 18 unidades, mientras que el "Pincha" quedó como escolta con 15, previo a los duelos ante Tigre, como visitante, y Lanús, en condición de local, respectivamente.

Además, Platense visitó a Deportivo Riestra e igualaron sin goles ayer en un partido con poco vuelo, correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio "Guillermo Laza".

El "calamar" se está poniendo a punto para una histórica presentación en la Copa Libertadores de América luego de la consagración en el fútbol argentino el año pasado. En el torneo continental comenzará en fase de grupos.