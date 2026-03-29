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Municipios

Operativos de castración y vacunación

El quirórafano móvil estará en diferentes barrios de la ciudad, como barrio Cerro Las Rosas, Chijra y René Favaloro.

Domingo, 29 de marzo de 2026 17:34
ZOONOSIS CONTINÚA CON OPERATIVOS DE CASTRACIÓN Y VACUNACIÓN.

La Dirección de Zoonosis del municipio capitalino, informó a todos los interesados el cronograma y la ubicación del Quirófano Móvil y los operativos de vacunación y registro de mascotas que tendrán lugar durante la semana en diferentes sectores de la ciudad.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 30: Quirófano Móvil desde las 8 hs. en calle Sebastián Gaboto 1240 del barrio Cerro Las Rosas

Martes 31: operativos de vacunación y registro de mascotas en calle Las Corzuelas 170 barrio Chijra, de 9 a 12 hs.

Miércoles 1: Quirófano Móvil desde las 14 hs. en calle León Este 873 del barrio Rene Favaloro.

Desde el municipio invitan a todos los vecinos a participar de estos operativos, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de las mascotas.

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