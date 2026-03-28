Se realizó encuentro a favor de la vida en Plaza Belgrano

Miembros de la Fundación Anita Alarcón, junto a referentes religiosos, se convocaron en la Plaza Belgrano esta tarde de sábado para realizar la actividad "Jujuy se moviliza por la vida", un espacio de encuentro donde se planteó la necesidad de la derogación de la ley de aborto y se defendió la vida desde la concepción.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Miriam Yáñez, fundadora de la —todavía en formación— Fundación Anita Alarcón, explicó la importancia de visibilizar el tema en una semana significativa, en sintonía con las actividades que se realizan a nivel nacional en defensa de la vida.

"Pedimos, en primer lugar, la derogación de la ley de aborto. También reclamamos políticas públicas para que la mujer no siga siendo sometida a estas prácticas que dejan secuelas muy profundas, especialmente el síndrome post aborto", señaló la referente. Asimismo, agregó que es necesario poner el foco en la Ley de los Mil Días, ya vigente, para que sea efectivamente ofrecida y aplicada en beneficio de las mujeres.

"Consideramos que el primer derecho natural de todo ser humano es la vida, un derecho que no puede ser cuestionado, sino que debe ser cuidado desde todos los ámbitos y sectores. Por eso creemos que el lenguaje que queremos transmitir es el del amor y la unión, un sentimiento que va más allá", expresó.

La Fundación Anita Alarcón, en el ámbito local de San Salvador de Jujuy, desde sus inicios con su precursora, se caracterizó por promover y defender la vida. Actualmente la organización se encuentra en proceso de conformación, por lo que invitan a toda la comunidad a sumarse y participar de sus actividades. "La idea es ayudarse y ayudar", señaló Yáñez.

Por su parte, el padre Germán Macaño manifestó que, en el marco de la Semana del Niño por Nacer, en las iglesias católicas se realizaron celebraciones especiales.

"En el Día del Niño por Nacer, en todas las parroquias se bendijeron las pancitas de las madres que están esperando un bebé", comentó el sacerdote.

Asimismo, sostuvo que desde la Iglesia buscan reafirmar el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. "También consideramos que la eutanasia es un escándalo. Estamos clausurando el futuro", expresó.