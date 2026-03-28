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Internacionales

Marcha mundial contra Donald Trump

Denuncian abuso de poder y la escalada militar en Medio Oriente. 

Sabado, 28 de marzo de 2026 18:27
ESTADOS UNIDOS Y EUROPA MARCHAN CONTRA TRUMP

Masivas protestas tienen lugar este sábado en Estados Unidos y otros países contra el presidente Donald Trump, con millones de personas indignadas con lo que perciben como una deriva autoritaria y transgresora de la ley.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado “No Kings” (Sin Reyes), la cara más visible de la oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

Y ahora tienen un nuevo motivo de indignación: la guerra en Irán que Trump lanzó junto con Israel, con objetivos y plazos de finalización en constante cambio.

Las manifestaciones transcurren en varias ciudades, entre ellas Washington, Boston y Atlanta, donde miles de personas se reunieron en un parque para denunciar el autoritarismo.

La ola de rechazo a Trump traspasó las fronteras de Estados Unidos, con movilizaciones el sábado en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma, donde 20.000 personas marcharon bajo fuerte presencia policial.

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