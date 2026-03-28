Murió James Tolkan, actor de Volver al futuro y Top Gun

El actor James Stewart Tolkan murió a los 94 años el pasado 26 de marzo en Saranac Lake, Nueva York. Según confirmaron fuentes cercanas a su familia, la partida de la reconocida estrella con una extensa carrera en la industria del entretenimiento ocurrió de manera pacífica.

James nació el 20 de junio de 1931 en Calumet, Michigan, Tolkan. Tras el divorcio de sus padres, atravesó una adolescencia difícil que lo llevó a recorrer distintas ciudades de Estados Unidos hasta establecerse en Arizona, donde terminó sus estudios secundarios.

Luego de servir en la Marina durante la Guerra de Corea, decidió apostar por la actuación. Se mudó a Nueva York con apenas 75 dólares y comenzó a formarse con figuras importantes de la época como Stella Adler y Lee Strasberg. Durante más de dos décadas, desarrolló una sólida carrera en el teatro neoyorquino, incluyendo su participación en el elenco original de Glengarry Glen Ross.

Su salto definitivo al cine llegó con títulos como Prince of the City (1981), dirigida por Sidney Lumet, aunque su reconocimiento internacional llegó poco después con su participación en la saga de ciencia ficción Volver al futuro (1985). En ella le dio vida al estricto director Strickland, uno de los actores secundarios más recordados de la cinta.

En una entrevista brindada al portal Impulse Gamer, James reconoció que Volver al Futuro fue una propuesta que le llegó casi por casualidad y de la cual no tenía expectativas de que fuera a triunfar. “Bueno, soy un actor de Nueva York, como ya dije, y siempre he dicho que nunca iría a Hollywood. Recibí la llamada de Robert Zemeckis, y en ese entonces no sabía quién era, pero pensé: ‘Vale, esta es mi oportunidad de ir a Hollywood’. Pero hay que tener cuidado con lo que se desea. Hice una serie con Mary Tyler Moore, pero no funcionó. Luego hice The Hat Squady Cobra, y después me interesé más por jugar al billar que por trabajar", explicó.

Lo que más recordó de su paso por la película de ciencia ficción era lo grato que fue para todos poder ver plasmado el cariño de la gente. La gran aceptación del público hizo que la continuación de la saga se diera en muy buenas condiciones. “Bueno, una de las cosas que siempre recuerdo es que en la primera película teníamos cabañas hechas de pequeños cubículos, muy modestas, y luego, cuando hicimos la segunda y la tercera película, teníamos enormes caravanas y era increíble, y eso es lo que recuerdo, lo divertido que fue. Es la película más divertida que he hecho en mi vida", aseguró.

Tras el éxito de Volver al Futuro, también trabajó en Top Gun, el film protagonizado por Tom Cruise, en el que interpretó a un oficial llamado Stinger. Además participó de Masters of the Universe (1987), donde le dio vida al detective Lubic, y Dick Tracy (1990), en la que compartió elenco con Warren Beatty y Al Pacino.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra el western Bone Tomahawk (2015), además de una participación en 2020 en un proyecto de fanáticos de Volver al Futuro, en el que volvió a ponerse en la piel de uno de sus personajes más emblemáticos.

En cuanto a su vida privada, James Tolkan estuvo casado durante 54 años con Parmelee Welles. También tenía tres sobrinas y un profundo amor por los animales, motivo por el cual su familia le sugirió a sus fanáticos en el obituario publicado en la página oficial de Volver al Futuro que realicen donaciones a refugios y organizaciones de rescate en su memoria.