El Centro Deportivo Municipal N° 1 "Hugo 'Pajarito' Cid Conde", del parque San Martín, será escenario hoy a las 17 una "Master Class" solidaria en el marco del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, conmemorado el pasado 21 de marzo. La actividad tendrá como fin reunir donaciones destinadas a la escuela de Varas, en el departamento de Humahuaca.

El subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el uso de los espacios públicos como ámbitos de encuentro para la comunidad.