Más de 900 asistencias camino a Punta Corral

La masiva peregrinación hacia la Virgen de Punta Corral en la edición 2026 ya se palpita en la Quebrada jujeña con testimonios de fe muy profundos. El personal de Seguridad Vial así como del Same ayer brindó detalles sobre el operativo que se llevará a cabo durante estos días para acompañar a los peregrinos.

El subinspector Luis Ponce informó que los equipos ya se encuentran trabajando en la zona, brindando indicaciones a los conductores. Además, adelantó que mañana domingo se reforzará significativamente el operativo, al tratarse del día de mayor concurrencia, con cortes de tránsito previstos en distintos puntos.

DESPLIEGUE | PERSONAL Y EQUIPAMIENTO DE SALUD PARA ASISTIR A LOS PEREGRINOS.

"El servicio de regularización del tránsito el domingo se intensificará para evitar cualquier incidente vial", señaló el efectivo.

Asimismo, recomendó a quienes se dirijan en vehículos hacia el norte respetar las señalizaciones, especialmente en las zonas de estacionamiento en Tumbaya y Maimará, con el objetivo de evitar inconvenientes. "La entrada al puente peatonal está prohibida para el ingreso de vehículos", remarcó Ponce. También indicó que en el pueblo de Tumbaya se permitirá el ingreso de aproximadamente 600 vehículos.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN | LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN SIGUE VIGENTE.

Por otro lado, el director del Same, el doctor Pablo Jure, efectuó un balance del operativo sanitario desplegado en la zona. "Llevamos más de 900 asistencias realizadas desde el día miércoles, con todo el operativo en marcha", dijo.

El profesional destacó que, a pesar de tratarse de un viernes (por la víspera), se registra una alta demanda de atención, aunque remarcó el importante trabajo logístico realizado. "Estamos haciendo un relevamiento continuo y permanente. Esto también representa un aprendizaje para optimizar el despliegue en los próximos años".

En cuanto a las atenciones más frecuentes, detalló que están vinculadas al mal agudo de montaña, con síntomas como dolor de cabeza, mareos, vómitos y dificultad respiratoria, además de casos de descompensación y deshidratación.

"Hasta el momento llevamos 19 derivaciones desde los puestos sanitarios hacia el hospital de campaña", concluyó Jure. (Eliana Valverdi)

Peregrinos: cifra un poco más alta

DOCTOR PABLO JURE

En diálogo con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, el director del Same Pablo Jure estimó que “deben haber subido más de 10 mil personas entre el fin de semana y ahora (por ayer)”, pero que desde anoche “es impresionante la cantidad de gente que está subiendo tanto por Tumbaya como por Tunalito”. “A esta fecha nosotros aproximadamente siempre tenemos entre 10 al 12 por ciento del total de la gente que sube”, agregó.

“El operativo del Same hasta ahora viene bien, nosotros el miércoles ya hicimos todo el despliegue y se montó todo. Ayer hice el recorrido completo puesto por puesto para verificar que esté todo funcionando. Ya vamos más de 900 asistencias realizadas en la mayoría de los puestos así que venimos trabajando muy bien”, señaló.

El doctor explicó que además del mal agudo de montaña, “hay mucha gente con condiciones oncológicas que sube por una condición de fe y obviamente nosotros tratamos de acompañarlos para que puedan estar cubiertos y protegidos por el equipo de salud. Así que para nosotros es un orgullo poder brindarle la asistencia y que ellos puedan cumplir su acto de fe, que es llegar hasta el santuario y poder ver a la Virgencita”

Si bien aún no se llegó a lo máximo todavía porque recién están en ascenso, ya es “un poquito más elevado el promedio de personas que los años anteriores”. El funcionario destacó que “los caminos están muy bien” tanto por Tunalito como por Tumbaya y que todos los puestos sanitarios ya están perfectamente montados. Los trabajadores sanitarios estarán hasta el lunes. (Hugo Krasnobroda)