Independiente avanzó de ronda

Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto, Luciano Cabral y Felipe Tempone convirtieron los cuatro tantos de Independiente mientras que Facundo Quiroga y Marcos Rivadero descontaron para Atenas.

Independiente salió con todo desde el primer minuto, con asedio en campo del conjunto cordobés y sin cederle la pelota, con mucha presión y más presencia en el área del arquero Soria.

A los 20 minutos del primer tiempo, el tucumano Facundo Valdéz paró de pecho un centro largo de Leonardo Godoy y definió con la derecha, tras el control y el enganche dentro del área, para poner el 1 a 0 a favor de Independiente.

En el final de la primer etapa, Valdez fue la gran figura con dos participaciones: primero con el pase alto a Ignacio Pussetto, que definió de zurda para el 2 a 0, y otra con un pase dentro del área a Luciano Cabral, quien cruzó el remate para el 3 a 0.

En su debut, Felipe Tempone ingresó y en la primera pelota que tocó definió ante la floja respuesta de la defensa y el arquero rival para convertir el 4 a 0 de Independiente en Florencio Varela. Minutos más tarde, Santiago Montiel tuvo el quinto pero Soria le contuvo el penal.

Ya en el final del partido hubo un par de goles por parte de Atenas, ya que Facundo Quiroga y Marcos Rivadero descontaron para la estadística.