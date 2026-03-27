Unión Industrial y Moisés analizan agenda productiva

La Unión Industrial de Jujuy (UIJ) encabezada por Federico Gatti recibió a la senadora nacional Carolina Moisés, con el propósito de llevar adelante una reunión de trabajo centrada en los desafíos y necesidades actuales del sector productivo jujeño.

Durante el encuentro, las autoridades de la cámara y la legisladora intercambiaron perspectivas sobre la realidad que atraviesan las distintas ramas de la producción local y entre los ejes principales de la agenda, se destacaron la generación de empleo, el compromiso mutuo de trabajar en propuestas concretas que fomenten la creación de puestos de trabajo en el sector privado. Otro eje fue el alivio fiscal, la importancia de avanzar en medidas que permitan disminuir la presión impositiva sobre las industrias; y además, y en la Infraestructura, la planificación y ejecución de obras clave para potenciar la logística y la capacidad productiva de la provincia.

Moisés manifestó su interés en conformar una agenda transversal que trascienda los sectores individuales, con el objetivo de configurar una hoja de ruta sobre los temas que verdaderamente interesan a la región y a los actores productivos. Esta visión busca unificar esfuerzos legislativos para potenciar el desarrollo económico de Jujuy en el mapa nacional.

Destacan que la Unión Industrial de Jujuy valoró positivamente la visita, subrayando que este tipo de intercambios contribuye a consolidar espacios de diálogo con todos los actores políticos y sociales vinculados a la actividad industrial, fundamentales para el desarrollo económico de la región.