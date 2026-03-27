Lo buscaban por homicidio y cayó durant un control

Un hombre de 36 años fue imputado por su presunta participación en el asesinato de Andrea Verónica Zeballos, ocurrido el 10 de enero en el barrio Godoy, en la zona noroeste de Rosario.

El sospechoso, Ramón Agustín Ferreyra, fue detenido el pasado lunes durante un control de rutina realizado por el Comando Radioeléctrico en la intersección de Forest y Pasaje Peatonal, donde los agentes comprobaron que existía un pedido de captura vigente desde el 19 de enero.

La detención de Ferreyra se produjo en el marco de los operativos de control en la ciudad, cuando efectivos solicitaron su identificación y, tras consultar los sistemas, confirmaron que el hombre estaba siendo buscado por la justicia. De inmediato, fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo trasladó para ser sometido a una audiencia imputativa por el homicidio de Zeballos.

Según expuso la fiscal Agustina Eiris durante la audiencia, el crimen de la mujer fue ejecutado por dos atacantes que interceptaron a la víctima en inmediaciones de 27 de Febrero y Brasil el 10 de enero. La víctima recibió varios disparos en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el lugar. La Fiscalía identificó a Ferreyra como uno de los dos agresores, quien manejaba una motocicleta Benelli sin patente al momento del hecho.

La investigación señala que el acompañante de Ferreyra durante el ataque fue Geremías Uriel Campos (19), quien fue arrestado el mismo día del crimen. En ese procedimiento, los agentes incautaron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y la moto utilizada para la emboscada.

Ferreyra fue acusado de haber conducido la moto y de facilitar la huida tras los disparos. La jueza Luciana Vallarella dispuso la prisión preventiva efectiva para Ferreyra por un plazo de 60 días.

El hombre había logrado mantenerse prófugo durante más de dos meses, hasta que fue detenido en el procedimiento policial. El control en la zona noroeste permitió su identificación y posterior vinculación con la causa.