La Dinesa trajo un hospitalde campaña a Tumbaya

Después de su primera experiencia en brindar atención a los peregrinos y devotos de la Virgen de Copacabana de Punta Corral en el 2025, este año regresó y con un mayor compromiso para gestionar la respuesta a emergencias que se pudieran presentar de manera eficiente.

Federico Villagrán, director Nacional de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentra en Tumbaya junto a 20 profesionales del organismo; además vino trayendo un hospital de campaña con 30 camas donde se afrontará situaciones de emergencia y otras.

Apostado en un sector entre el río Grande y la ruta nacional 9 donde inicia el camino al santuario, está al tanto de lo que sucede en cuanto a lo sanitario en toda la extensión de los acceso por Tunalito y Tumbaya debido a la permanente comunicación con el Same 107.

El hospital de campaña montado, es un dispositivo que cumple dos funciones, puede ser ocupado para catástrofe donde el sistema de salud fue totalmente colapsado; o para contingencias donde la multitudinaria convocatoria puede colapsar los sistemas de salud.

Lo traído "en realidad es un tercio de toda la estructura del hospital, completo ocupa casi una cancha de fútbol", aseguró.

El hospital es de baja y mediana complejidad, dispone de terapia intensiva, podrá brindar atención espontánea y dispone de sala de internación. La capacidad es para 60 camas y posee equipamiento de respiradores, ecógrafos y equipos de imágenes para rayos X.

O sea, posee todo lo necesario para resolver lo máximo posible y evitar la derivación a San Salvador de Jujuy, en caso que obligue la situación generada.

Junto a Pablo Jure, titular del Same 107 diseñó un sistema de postas a lo largo de los caminos al santuario, las evacuaciones que pudieran producirse y casos de emergencia serán atendidas primeramente en el hospital donde será estabilizado el peregrino.

Lo que podamos resolver lo haremos, y lo que no, se derivará a la ciudad, pero estabilizado el paciente", aseguró.

“Venimos a tratar de colaborar”

Con Villagrán llegaron médicos, enfermeros, emergentólogos, cardiólogos, cirujanos y personal de farmacia, más los de logística. “Esta vez vinimos con el hospital para armar un sistema más complejo en apoyo y sumándonos al sistema que armó el doctor Jure”, destacó.

“Podemos atender cualquier tipo de patología y tratar de resolverla, salvo que la complejidad supere a la atención que brindemos”, especificó.

Coincidiendo con Jure, afirmó que su intervención en el operativo “nos sirve de entrenamiento para cuando suceda algo y debamos desplegarnos en una catástrofe y colaborar para fortalecer el sistema en esas situaciones”.

La peregrinación por Tumbaya “tiene la particularidad que el territorio es adverso, no es normal como la de Luján. La geografía es complicada, los rescates complejos, al igual que el mal de altura; esto no se da en otras situaciones”.

“Venimos a tratar de colaborar aumentando la complejidad y resolver lo máximo posible para no saturar el sistema”, concluyó.

Asistencia | Montaje del hospital de campaña en proximidades de la ruta nacional 9.

“El camino es trabajar juntos”

En la Dinesa como en el Same 107 “somos medio fanáticos de todo esto y la gente que trabaja tiene un perfil que en definitiva es parte de lo que le gusta hacer por dos motivos: el despliegue que realizamos y el tipo de asistencia que ofrecemos”.

Luego Villagrán aseguró que aparte de otros fines, los médicos poseen el objetivo de colaborar y resolver lo que uno más pueda para subsanar el problema y estabilizarlo.

En cada situación donde intervienen “nos manejamos de la misma manera, el objetivo es darle al paciente lo que más podamos para solucionarle los problemas y se sienta bien”, agregó.

El personal permanecerá en Tumbaya hasta el lunes, en la tarde de esa jornada iniciará el desarme del hospital y al día siguiente, recién emprenderá el regreso a Buenos Aires.

Más adelante especificó que junto a todos los directores de emergencia del país “estamos conectados continuamente porque comprendemos que el camino es trabajar juntos, hacer prácticas y unificar criterios para que el día de mañana cuando tengamos que colaborar, en una situación como esta, que es multitudinaria y pone en jaque al sistema de salud local, sepamos como desempeñarnos”.

En la tarde del miércoles pasado se incorporaron también médicos de Córdoba, Santiago del Estero y Salta, “entre todos los sistemas debemos de alguna forma ayudarnos para funcionar como un verdadero equipo, a pesar de pertenecer a diferentes lugares”, aseguró.