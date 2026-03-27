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Deportes

Hoy juega la Liga Estatal

Hoy se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Estatal de Fútbol Independiente con el siguiente programa de partidos.

Viernes, 27 de marzo de 2026 00:00

El programa completo de la 4ta. jornada es el siguiente.

Cancha Reyes: a las 15.15, Corralón Municipal vs. 11 Churros; a las 16.30, Sistema de Emergencias vs. Agua Potable y 7.30 La 107 F.C. vs. Atlético Barcena.

Cancha Fundación Norte: a las 15.30, Ministerio de Salud vs. Club Amigos y a las 16.45, Hospital Pablo Soria vs. Palacio de Gobierno.

Cancha Seom: a las 15.15, Legislatura vs. Judiciales; a las 16.30, Servircio Penitenciario vs. Ministerio de Educación y a las 17.30, P.S.N. vs. El Fortín.

En la oportunidad tendrá jornada libre Sativa F.C.

Vale aputar que en la Liga Estatal de Fútbol Independiente se consagró campeón del pasado Clausura el equipo de 11 Chuurros, que se impuso en la final al representantivo de P.S.N.

Mientras que tercero concluyó el conjunto de Lagartos, cerrando una gran temporada la 2025 a puro fútbol y goles.

Ahora, ya dando sus primeros pasos en el actual certamen, los organizadores con Mario Tarifa a la cabeza confían en repetir el éxito de las competencias anteriores.

 

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