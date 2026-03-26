Stehli brilló con 38 puntos y Jujuy Básquet dio un golpe clave como visitante

Jujuy Básquet demostró carácter en un momento determinante de la temporada. En condición de visitante, los “Cóndores” superaron a Villa San Martín por 95 a 87 en un encuentro correspondiente a la Reclasificación de la Conferencia Norte, apoyados en una noche inolvidable de su escolta Ramiro Stehli.

El partido arrancó con alta intensidad y paridad. Jujuy encontró sus primeras ventajas gracias a las apariciones de Ibarra y Grytsak, mientras que el local respondió con el goleo de Elián Centeno en la pintura. En el cierre del primer cuarto, el buen ingreso de Rómulo Gusmao inclinó la balanza para Villa San Martín, que se llevó el parcial por 25 a 22.

Sin embargo, la visita ajustó rápido. Con Stehli tomando el mando ofensivo, Jujuy Básquet quebró el trámite en el segundo cuarto. A pesar de los intentos de Favio Vieta y Emir Pérez Barrios en el local, los jujeños estiraron la diferencia con un parcial contundente de 10-4 para irse al descanso largo arriba por 52 a 41.

En el tercer periodo, la superioridad visitante se sostuvo desde el perímetro. Thiago Roca y Santiago Ibarra mantuvieron la ventaja en doble dígito, mientras que Bruno Conti amplió la brecha. Aunque Lautaro Florito intentó cambiarle la cara a Villa San Martín en el tramo final del cuarto, el marcador reflejó un claro 72 a 60 para Jujuy.

El último cuarto fue una consagración para Stehli. El escolta firmó una noche especial con un contundente 6/7 en triples, manejando los tiempos del juego y sellando una victoria clave. El marcador definitivo fue 95 a 87, un resultado que deja a Jujuy Básquet firme en su objetivo de buscar la localía en la próxima fase.

Con este resultado, Villa San Martín cerró su participación en la fase regular y ahora aguarda la definición de las posiciones para conocer a su rival en la siguiente ronda. Jujuy Básquet, en tanto, aún tiene un compromiso pendiente de alta exigencia: visitar a Comunicaciones, un adversario directo en la lucha por la clasificación.