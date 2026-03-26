Talleres festejó ayer en masculino y femenino

En la pasada jornada también hubo festejo en Perico donde Atlético Talleres ganó sus respectivos partidos de ida correspondiente a la primera fase de la Copa Jujuy 2026 con clubes de la Liga Jujeña de Fútbol. En masculino el equipo dirigido por Víctor Nazareno Godoy venció en condición de visitante en "La Tablada" por 4 a 0 a Deportivo Luján. Los goles del "expreso" fueron convertidos por Gastón Mamaní en dos oportunidades, Ferry Oña y completó Santiago Vera.

Mientras que las "expresitas" lograron una victoria holgada en el estadio "Líbero Brabo" al imponerse por 10 a 1 frente a San Francisco. Los gritos de elenco periqueño fueron logrados por Teresa Tolaba con un "doblete", Antonella López que anotó veces y los restantes fueron de Erica Urzagasti, Micaela Yevara, Lihué Sutara con otro dos festejos. Al cierres de nuestra edición en "La Tablada" jugaban por la misma instancia La Viña - Gorriti (femenino) y luego Atlético Cuyaya - Altos Hornos Zapla (masculino).

Ya se disputaron los duelos de ida de las llaves que involucran a los equipos de la Liga Regional Jujeña. Algunos marcadores registrados son los siguientes: Defensores de Fraile Pintado 1 Central Norte 2 y San Francisco Bancario 2 Mitre de Calilegua 1.

En tanto, con los equipos de la Liga del Ramal Jujeña de Fútbol los resultados de ida fueron: Independiente 0 Tiro y Gimnasia 6; Providencia 2 - La Esperanza 2; El Polo 1 - Parapetí 2 y Río Grande de La Mendieta 2 - Rodeito 2.