Santino Torena se lució en la Copa Argentina

Santino Torena se lució en la Copa Apertura de patinaje artístico desarrollado en las instalaciones del "Microestadio" de la Confederación Argentina de Patín. El martes el sampedreño se consagró campeón.

No es casualidad el resultado del patinador jujeño en la categoría A élite, ya que se trata de una consecuencia de muchos años de trabajo, relegando cosas particulares para ajustar cada detalle en los entrenamientos junto a sus profesores.

El juvenil tiene como objetivo ser convocado a la Selección Nacional, por lo que esperará ansioso el llamado para futuras concentraciones teniendo en cuenta la buena ubicación en el ranking por la sumatoria de puntos que viene cosechando.

Al consagrarse campeón, Santino consiguió la clasificación directa para el Campeonato Nacional Absoluto que se disputará en San Juan en el mes de septiembre próximo, un dato no menor atendiendo que se trata del certamen más importante que tiene la CAP, Confederación Argentina de Patín.

Por otro desde el entorno del destacado patinador artístico, agradecieron el importante apoyo y acompañamiento del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes, y al Intendente de la municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo.

Sucede que es indispensable la ayuda para que Santino Torena pueda viajar y representar a la provincia en los principales certámenes federados llevando el sello de la Asociación Provincial de Patín, Apropa.

Una vez de regreso a San Pedro de Jujuy, Torena retomará los entrenamientos pensando en futuros compromisos a nivel local, regional y nacional.