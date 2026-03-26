For Ever-Gimnasia, mañana a las 22.10

Atendiendo que por disposición de AFA ningún partido en el territorio nacional puede disputarse en simultáneo mientras juega la Selección Argentina, el partido entre Chaco For Ever y Gimnasia comenzará mañana a las 22.10, no a las 21.30 como estaba programado inicialmente.

"Realmente nos perjudica el cambio de horario. No venimos bien en el torneo y pensábamos que ante los jujeños íbamos a tener un buen marco de público. Pero comenzará más tarde y el sábado es un día laborable para la mayoría de la gente. Veremos", se lamentó una fuente consultada por El Tribuno de Jujuy.

Álvaro Carranza será el árbitro para el duelo que se jugará en el estadio chaqueño "Juan Alberto García". Estará acompañado por el asistente uno, Pascual Fernández; el asistente dos, Martín Saccone, y el cuarto árbitro será Emanuel Ejarque.

La transmisión del encuentro estará encargada de LPF PLAY, desde su página oficial o su aplicación móvil.

En tanto, el delantero Cristian Menéndez habló del duelo ante For Ever.

"Estamos concentrados en este partido", aseguró el experimentado futbolista dejando atrás el traspié de la fecha anterior en manos de Tristán Suárez, buscando "seguir mejorando para volver a ganar".

Consideró que este nuevo desafío "será duro", indicando que "prevalecerá la disputa aérea", por lo que "tendremos que saber ganar la segunda pelota" y, para ello, "enfocamos los entrenamientos en ese sentido".

"Pasamos página rápidamente", expresó el "Polaco" con respecto al compromiso del fin de semana pasado y recalcó que Gimnasia "está enfocado en el partido con Chaco For Ever", ya que "será un torneo largo como para seguir pensando en lo pasado".

"Seguimos entre los primeros de la zona, eso nos deja tranquilos", manifestó el punta "albiceleste".

En otro orden, Menéndez se mostró "agradecido" con los hinchas del "lobo" por "acompañarnos en cada momento". "Sigamos juntos, esto es un traspié que puede ocurrir, pero lo vamos a revertir", finalizó.

Sorteo

Rolando Torres y Alejandro Martín Bohuid fueron los socios ganadores del sorteo que se realizado ayer en Gimnasia. Ambos viajarán hoy a Resistencia, se alojarán en el hotel donde pernoctarán los jugadores, asistirán al partido y volverán por colectivo de línea a Jujuy, se informó.