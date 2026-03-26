Argentina irá con todo su potencial ante Mauritania

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ya dirigió el primer entrenamiento en el predio "Lionel Messi" de Ezeiza, Buenos Aires, y ya comenzaron a surgir nombres para el posible 11 titular de cara al partido de mañana ante Mauritania.

Pese al poco nivel futbolístico que tiene el rival, Scaloni tendría pensado poner a sus mejores hombres desde el inicio, ya que estos serán los últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Es por esto que en el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que la defensa estaría conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Valentín Barco, surgiendo aquí la primera incógnita.

En la mitad de la cancha Scaloni pondría una línea de cuatro jugadores que estaría conformada por Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

Finalmente, en la delantera estará el astro argentino Lionel Messi, quien tendrá como compañía y referencia dentro del área a Julián Álvarez o Lautaro Martínez, que pelean por una posición.

El posible 11 de la "albiceleste" para enfrentar a Mauritania: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

El partido se jugará en "La Bombonera", donde la Selección disputó varios partidos en los últimos años.

Los primeros encuentros fueron en la década del 20, donde finalizó con un saldo de tres triunfos y dos empates.

Durante los siguientes 30 años solo jugó un partido allí. Fue en 1937, por la Copa América, en un triunfo 6-1 sobre Paraguay.

Pese a que el saldo en "La Bombonera" es muy positivo, la Selección vivió uno de los hechos más traumáticos de su historia en dicho estadio, cuando igualó 2-2 con Perú en las Eliminatorias Sudamericanas y no pudo clasificar al Mundial de 1970.

En 2017 se vivió un episodio similar a aquel, ya que la Argentina llegaba contra las cuerdas en las Eliminatorias y el rival era nuevamente Perú. Pese a que el encuentro terminó en empate sin goles, la "albiceleste" pudo festejar la clasificación al Mundial unos días después al ganarle como visitante a Ecuador.

A partir de allí, la Selección disputó otros seis partidos en "La Bombonera", con un saldo de cuatro triunfos (Haití en 2018, Ecuador en 2020, Venezuela en 2022 y Perú en 2024), un empate (Paraguay en 2020) y una derrota (Uruguay en 2023).

En esta doble fecha Fifa, la "Scaloneta" jugará sus dos encuentros oficiales, que serán frente a Mauritania y Zambia, nuevamente en el estadio de Boca, que lucirá un marco imponente de público.