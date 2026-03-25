Banco Macro celebró 20 años en la bolsa de Nueva York

Banco Macro celebró dos décadas de cotización ininterrumpida en el New York Stock Exchange (NYSE). Este aniversario consolidó a la entidad como el banco privado de capitales nacionales líder de Argentina, tras destacarse por su transparencia y su capacidad de adaptación a los estándares financieros más exigentes del mundo.

Este liderazgo se fundamentó en una expansión significativa de capital que permitió financiar su crecimiento estratégico y consolidarse como una de las instituciones más solventes de la región. Gracias a un disciplinado enfoque de gestión de riesgos y al cumplimiento de las normas de compliance más estrictas del mercado internacional, el banco logró una ventaja competitiva estructural en términos de escala y transparencia para sus clientes e inversores.

El pasado 24 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York, con el tradicional toque de campana en Wall Street, el Presidente de Banco Macro, Jorge Brito, el CEO de la entidad, Juan Parma, los directores Constanza Brito y Federico Carballo, como así también el CFO Jorge Scarinci, conmemoraron el vigésimo aniversario de la llegada de Macro al mercado internacional. Esta trayectoria, iniciada hace más de cuarenta y cinco años por sus fundadores Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo, transformó a la institución en un pilar de la sociedad argentina que hoy lidera la transformación tecnológica del sector.

Al respecto, Jorge Brito declaró: "Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global. En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. En definitiva, un banco que piensa en grande".