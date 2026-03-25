Ataques israelíes dejan 14 muertos y 47 heridos en el sur del Líbano

Al menos 14 personas murieron y 47 resultaron heridas en ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano, según fuentes oficiales libanesas, en ataques que se dirigieron a múltiples zonas durante la noche y la madrugada del miércoles.

El Ministerio de Salud Pública de Líbano, a través del Centro de Operaciones de Emergencia, informó que varios ataques aéreos israelíes causaron nuevas víctimas en distintas localidades del sur del país. En Adloun, distrito de Sidón, un bombardeo dejó cuatro muertos y un herido, mientras que otro ataque contra un apartamento en el campamento de refugiados de Mieh Mieh provocó dos muertos y cuatro heridos.

En la ciudad de Tiro, un impacto en la rotonda de Al-‘Alam causó 24 heridos. Además, un ataque en Habboush, distrito de Nabatieh, dejó tres muertos y 18 heridos. Poco después de la medianoche, un bombardeo contra una casa entre Zawtar al-Sharqiya y Zawtar al-Gharbiya provocó dos muertos, y en Batouliyeh una vivienda alcanzada dejó un muerto y un herido.

El Ministerio añadió que dos paramédicos murieron cuando su motocicleta fue atacada mientras se dirigían a una misión de rescate en Nabatieh, con lo que asciende a 42 el número de paramédicos fallecidos desde el 2 de marzo, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Hezbolá señaló haber atacado concentraciones de tropas y vehículos israelíes con cohetes y drones, causando bajas entre los soldados israelíes. El ejército israelí confirmó, además, haber realizado ataques nocturnos en Líbano contra gasolineras y un edificio que identificó como centro de mando de Hezbolá en el suburbio sur de Beirut.