Rechazaron el pedido de Claudio Tapia para salir del país

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó este miércoles al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, la salida del país en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes.

El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En la resolución, el magistrado consideró que "la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente".

Además, Amarante sostuvo que el hecho de haber concedido autorizaciones más extensas en otros expedientes no alcanza para modificar el criterio en este caso, ya que cada situación requiere una valoración integral y particular. Según indicó, en el expediente actual no se verifican las condiciones necesarias para hacer lugar al pedido de Tapia.