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Deportes

Las "albicelestes" empataron 2 a 2

El partido femenino de la primera fase de la Copa Jujuy ayer terminó igualado 2 a 2 entre Gimnasia y Universitario en el estadio "La Tablada". Los goles de las "lobitas" fueron anotados por Daniela Marafini y Josefina Murillo. El partido de vuelta se jugará la próxima semana en Papel Noa.

Miércoles, 25 de marzo de 2026 00:00

Hoy continuará la instancia en el "Líbero Brabo" donde jugará San Francisco vs Talleres (femenino a las 14.30) y General Lavalle vs Malvinas (masculino a las16.30). Mientras que en el "Emilio Fabrizzi", Altos Hornos Zapla vs Malvinas (femenino a las14.30). En "La Tablada", Luján -Talleres (masculino a las 16.30).

Luego en "La Tablada", La Viña - Gorriti (femenino a las 19) y Atlético Cuyaya - Altos Hornos Zapla (masculino a las 21).

Vale recordar que ya se disputan ron los duelos de ida de las llaves que involucran a los equipos de la Liga Regional Jujeña. Algunos marcadores registrados son los siguientes: Defensores de Fraile Pintado 1 Central Norte 2 y San Francisco Bancario 2 Mitre de Calilegua 1.

En tanto, con los equipos de la Liga del Ramal los resultados de ida fueron: Independiente 0 Tiro y Gimnasia 6; Providencia 2 - La Esperanza 2; El Polo 1 - Parapetí 2 y Río Grande de La Mendieta 2 - Rodeito 2.

 

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