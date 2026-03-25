El "lobito" no tuvo piedad y en la ida goleó a Nieva

Muchos festejos en "La Tablada". El "lobito" de Daniel Juárez ayer goleó por 7 a 0 a Ciudad de Nieva en el duelo de ida de la primera fase de la Copa Jujuy para los clubes de la Liga Jujeña de Fútbol. Lautaro Toledo, en dos ocasiones marcó, luego Manuel Severich, Nahuel Denis, Emiliano Zambrano, Gonzalo Puntano y Nahuel Cisnero convirtieron los goles de la victoria de Gimnasia.

De entrada nomás se vio la diferencia del combinado "albiceleste" frente a un equipo juvenil del "león" que no pudo contrarrestar los avances. A los 2' Toledo en medio de un tumulto del área de Nieva pudo abrir el marcador a favor del "lobito". Con esa ventaja se animó a más Gimnasia y fue al frente en busca de empezar a sellar la victoria. Tal es así que a los 12' una salida desde el fondo con Zapatiel derivó en Puntano que giró muy bien y asistió a Severich para que sólo empujara el balón y estirara el marcador.

Nieva posteriormente perdió a José en la zaga y eso complicó el panorama. Gimnasia con Toledo y Yáñez pudo ampliar el resultado pero se toparon con el arquero Cardozo que fue lo más lúcido del "león".

Sobre los 33' Denis recibió un pase filtrado y eludió al golero para poner el 3 a 0 del "albiceleste". Antes del final una volea de Zambrano hizo lucir al guardametas de Nieva, pero "Chori" se tomó revancha luego de un mano a mano desperdiciado por Severich para colocar la pelota al palo más lejano y gritar el gol. Antes del silbatazo de esa etapa otra vez Cardozo le negó el gol a Severich.

En la segunda parte, otra vez Zapatiel con categoría inició la jugada que terminó con festejo de Puntano definiendo de manera magistral. Nieva sólo llegaba de manera aislada con García y un zapatazo de Gago que exigió la estirada de Subirats. El golero Cardozo se agigantó frente a los ingresados Vaca e Ibáñez, pero a los 41' Cisnero sacó un zurdazo impresionante que se clavó en el ángulo no pudo evitarlo y un minuto más tarde Toledo otra vez con clase anotó para el "lobito".