Comenzó instructorado Fitness Grupal

El encargado de la organización y de llevar adelante esta importante capacitación "muy contentos, dimos inicio a las clases, la alternativa cuenta con diferentes talleres que suman herramientas que son indispensable para un instructor a la hora de estar al frente de alumnos", explicó.

A lo largo del año durante el cursado habrá materias como "conocimientos en anatomía, en psicología, nutrición, curso de RCP, Talleres de manejo de redes, de Coaching en Liderazgo, fitness, de teatro, porque los futuros instructores podrán adquirir herramientas suficientes para cuando estén dando clases, se sientan seguros, las herramientas netamente del fitness como ser conteo de la música, armado de coreografías, movimientos agradables y amplios para que todos lo puedan seguir, poder hablar sin dudar de lo que están haciendo", detalló.

Interesados pueden inscribirse a través del teléfono 3887630035.