Abán, con ventas, recauda fondos para ir al Mundial

Enfocado en Portugal. El palpaleño Rodrigo Abán gracias a sus marcas clasificó al XII Campeonato Mundial de Natación Artística y Natación para Personas con Síndrome de Down que será desde el 30 de octubre al 7 de noviembre. En Albufeira, competirá en la categoría Junior sub 16 y para esa experiencia formando parte de la selección argentina se entrena a pleno pero también debe reunir 4 mil dólares.

Hugo Abán, padre del nadador de 15 años, explicó que "todo lo que puedan colaborar suma, hasta lo más mínimo. El viaje tiene un costo de 4 mil dólares y estamos tratando de ganarle al tiempo con la venta de productos y también tenemos visto hacer una rifa. Es su primer Mundial pero seguro vendrán varios más por sus ganas y condiciones", aseguró

Mabel Morais, madre de "Rodri", contó que "estamos trabajando para que cumpla ese sueño, estamos a full. Ahora el 8 de abril tiene que estar en la concentración en La Pampa. Esto fue un largo proceso, él agarró el gustito y hoy compite. Hoy estamos haciendo masas, panes caseros, tenemos un emprendimiento de mermeladas, lógico que no vamos a juntar el monto para octubre pero vamos a hacer el intento. Nos manejamos con los pedidos y encargo los profesores también publican y hacemos puntos de encuentro en San Salvador (Mabel Morais 3885214085; Hugo Abán 3751618846; Sabrina Carrizo 3885475405 y David Suruguay 3885928355)", agregando que "en Palpalá en la calle Mina Tincalayu 388 del barrio Santa Bárbara A también tenemos una mesita que sacamos al garage con panes saborizados, pastaflora o lo que deseen para la merienda, yo hago y él vende. Y los viernes a la tarde nos dieron espacio para vender en la cancha del barrio 9 de Julio", detalló.

Además recordó que "cuando era bebé hizo estimulación temprana y cuando nos vinimos a vivir a Jujuy hizo natación, después empezó la pandemia y luego volvimos. Su rutina es muy movida, todo el tiempo en la calle. Por la mañana va al colegio, está cursando 4º año en el secundario del Colegio Emdei, después descansa un rato en la casa en el almuerzo en Palpalá y volvemos a hacer las terapias con fonoaudióloga, psicólogo, psicopedagoga y entrena 4 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes y sábado en Club Tiro. Cuando sale de natación, se va a fútbol en Palpalá. Estamos los 3 siempre juntos, Rodri tiene sus hermanas pero están en Misiones. Me costó, pero ya el año pasado comenzó a viajar solito a competir".