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Policiales

Partió de Jujuy y fue detenido con cocaína en Tucumán

Un pasajero fue detenido en Tucumán tras detectarse que transportaba más de un kilo de cocaína en cápsulas dentro de su cuerpo. Viajaba en un colectivo que había salido desde San Salvador de Jujuy con destino a Mendoza.

Martes, 24 de marzo de 2026 20:05

Un impactante procedimiento tuvo lugar en Tucumán, donde Gendarmería Nacional detuvo a un pasajero que transportaba droga en su cuerpo a bordo de un colectivo que había partido desde San Salvador de Jujuy.

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del Peaje Molle Yaco, cuando efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” detuvieron la marcha de un transporte público que se dirigía hacia Mendoza, pero cuyo recorrido había comenzado en la capital jujeña.

Durante el control, uno de los pasajeros manifestó fuertes dolores abdominales, lo que encendió las alertas de los gendarmes ante la posible presencia de un “cápsulero”. De inmediato, el hombre fue trasladado a un centro de salud en Trancas.

Allí, mediante estudios radiográficos, se detectaron cuerpos extraños en su abdomen. Ante el riesgo para su salud, fue derivado al Hospital Zenón Santillán, en la capital tucumana, donde permaneció bajo supervisión médica.

Finalmente, el ciudadano evacuó un total de 95 cápsulas que, tras ser sometidas a la prueba de Narcotest, dieron positivo para cocaína, con un peso total de 1 kilo con 83 gramos.
Intervino el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que ordenó el secuestro de la droga y la detención del involucrado.

El caso vuelve a poner el foco en los controles sobre rutas nacionales y en los viajes de larga distancia, especialmente en aquellos que parten desde el norte del país.

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