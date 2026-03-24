13°
24 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Siniestro Vial
Gendarmeria Nacional
Supermercados
Impuestos
Alberto Bernis
Estaciones de servicios
CGT Regional
Selección argentina
Futbol
Bloque del PJ
Siniestro Vial
Gendarmeria Nacional
Supermercados
Impuestos
Alberto Bernis
Estaciones de servicios
CGT Regional
Selección argentina
Futbol
Bloque del PJ

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Semana Santa en Humahuaca

Programaron actividades religiosas y culturales.

Martes, 24 de marzo de 2026 00:00
ACUERDO | EL PÁRROCO DAVID BAZÁN JUNTO A MARCELO CÁCERES Y YAMIL TACTACA.

La Municipalidad de Humahuaca junto a la Prelatura de ese poblado coordinó las actividades religiosas y culturales que se realizarán durante la conmemoración de la Semana Santa. A una semana del Domingo de Ramos, ambas instituciones ya definieron el programa que denominaron Semana Santa en Humahuaca.

El secretario de Educación y Cultura municipal, Marcelo Cáceres, junto al director de Cultura, Yamil Tactaca, fueron recibidos por el párroco humahuaqueño David Bazán en la casa parroquial para hablar y coordinar las acciones litúrgicas.

El 29 a las 8 en la Iglesia Catedral se oficiará misa y se bendecirán los ramos; a las 10 en la plazoleta "Sargento Gómez" se bendecirán los ramos y se representará la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, seguidamente habrá misa en el Complejo juvenil. Y a las 11.30 en la explanada del monumento a la Independencia se habilitará la Feria de huevos y roscas de Pascuas a cargo de la Escuela Municipal de Oficios.

El Miércoles Santo a las 10 en la plaza "25 de Mayo" iniciará el XIX Encuentro de arte y fe - Modelado en barro, a las 11 proseguirá la Feria de huevos y roscas de Pascuas, al mediodía comenzará el Concurso de dibujo y pintura Semana Santa en Humahuaca, y a las 20 será el espectáculo de Capillas musicales con la presentación de Clarté Ensamble.

Para el Jueves Santo a las 8 se previó misa en la Iglesia Catedral, a las 10 en la plazoleta será la Feria y degustación de productos derivados del maíz, a las 12 se presentará el Estudio de danzas Commac con Arte en movimiento, a las 12.30 en la plazoleta se cantarán coplas con tonada de Pascuas, y a las 19 será la misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies en el Complejo juvenil.

El 3 de abril a las 7 iniciará el Vía Crucis al cerro de La cruz, a las 15.30 se celebrará la Pasión y muerte del Señor con adoración de la Cruz y el descendimiento de Cristo al santo sepulcro, desde las 17 será el Vía Crucis por los calvarios del pueblo, y a las 19.30 se realizará un Vía Crucis viviente.

El Sábado Santo a las 21 iniciará la solemne vigilia pascual con bendición del fuego y el agua en la plaza "Sargento Gómez"; y el Domingo de Pascuas a las 8 y 10.30 se celebrarán misas en el Complejo juvenil, y a las 19.30 se oficiará isa en la Iglesia Catedral.

Y el Domingo de Pascuas a las 8 y 10.30 habrá misa en el Complejo juvenil, y a las 19.30 en la iglesia Catedral.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD