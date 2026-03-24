Pasajeras llevaban cocaína oculta entre sus pertenencias

Dos pasajeras de un colectivo que salió desde la capital jujeña fueron detenidas en la provincia de Santiago del Estero, tras ser descubiertas transportando más de dos kilos de cocaína. El rodado tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las inculpadas escondían la droga, valuada en más de 44,5 millones de pesos, debajo de sus asientos.

De acuerdo a información oficial, el episodio se registró este fin de semana sobre la ruta nacional N°34, a la altura del kilómetro 795, en la localidad santiagueña de Pozo Hondo, departamento de Jiménez.

Fue en esas circunstancias que efectivos de Gendarmería Nacional de la Sección Núcleo, pertenecientes al Escuadrón 59 "Santiago del Estero", realizaban un control de rutina, cuando detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia.

Al entrevistarse con el conductor tomaron conocimiento que el transporte salió desde San Salvador de Jujuy y que tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Posteriormente desplegaron un control físico y documentológico, donde detectaron que debajo de dos butacas estaban ocultos dos paquetes rectangulares envueltos en papel film. Asimismo establecieron que pertenecían a dos pasajeras, una de nacionalidad boliviana y otra argentina.

Ante el hallazgo, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizaron una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 2 kilos 99 gramos. Según las mismas fuentes, el estupefaciente hallado fue valuado en aproximadamente 44 millones 564 mil pesos.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, a cargo de Sebastián Diego Argibay, quien solicitó el secuestro de la totalidad del estupefaciente y la detención de las inculpadas en carácter de incomunicadas.

También se dispuso la incautación de los teléfonos celulares de las protagonistas, para una posterior pericia.