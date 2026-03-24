Municipio asiste a los tilcareños

La intendente Sonia Pérez junto al personal de la Dirección de Desarrollo Humano del municipio de Tilcara, entregó los módulos alimentarios a las familias beneficiaras del programa Plasonup implementado por la Provincia.

Los módulos están conformados con productos de primera necesidad, cuidadosamente seleccionados para garantizar una alimentación equilibrada y de calidad, contribuyendo al bienestar nutricional de las familias.

A través de la entrega, "reafirmamos el compromiso de continuar acompañando a cada uno de los vecinos, fortaleciendo las políticas públicas que promuevan la inclusión y el bienestar de toda la comunidad, y con la finalidad de reivindicar y fortalecer el lazo familiar en nuestro pueblo", señaló Pérez.