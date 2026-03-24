Gozaba de libertad condicional, agredió y amenazó a su padre

Un violento sujeto de 26 años, quien purgaba una pena en libertad condicional, fue detenido por los efectivos luego agredir y amenazar de muerte a su padre.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, en un barrio de la ciudad de Libertador General San Martín, cuando los efectivos de la Unidad Regional 4 fueron alertados sobre el hecho de violencia en progreso.

Una comisión de efectivos policiales se hizo presente en el lugar y se entrevistaron con un hombre de 57 años, quien manifestó haber sido agredido con golpes de puños en el rostro y amenazado de muerte por su hijo de 26, quien se dio a la fuga.

Los efectivos realizaron un rastrillaje por las inmediaciones y en un sector de la bomba de agua de avenida Yuchan, el inculpado fue aprehendido.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el sospechoso presentaba heridas compatibles con autolesiones en sus antebrazos y antes de ser trasladado al nosocomio local, sus datos fueron cruzados con la base de antecedentes penales Sifcop, donde se pudo establecer que el joven de 26 años, se encontraba bajo el régimen de libertad condicional, medida que fue informada de inmediato a las autoridades judiciales.

El protagonista fue trasladado a la Seccional 39° de Libertador, mientras que el progenitor radicó la denuncia formal, luego de ser examinado por el médico policial.