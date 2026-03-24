España espera por Serbia

La selección española afronta este mes de marzo sus primeros dos compromisos del año y lo hará en "casa" y ante su afición. Tras sellar su pasaje para el Mundial del próximo verano, el pasado mes de noviembre en "La Cartuja" de la ciudad de Sevilla, ahora el equipo de Luis de la Fuente buscará ganar en confianza y reencontrarse con el nivel de fútbol excelso que exhibieron durante la fase de clasificación.

España, que ostenta la primera posición del Ranking Fifa desde septiembre de 2025, volverá a sentir el calor de su gente en los duelos contra Serbia y Egipto. El estadio "De la Cerámica", casa del Villarreal y el "RCDE Stadium", de Espanyol de Barcelona, serán los escenarios de los dos enfrentamientos del equipo nacional, que servirán como preparación de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

La presente ventana internacional, además, servirá para que la "roja" estrene indumentaria.

Los partidos contra Serbia y Egipto también podrían suponer el debut de varios internacionales que se estrenan con la Selección absoluta, como Joan Garcia, Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz.